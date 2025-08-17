Już od połowy września rusza wyczekiwana 17. edycja "Tańca z Gwiazdami", emitowana na antenie Polsatu. Wśród uczestniczek znalazła się m. in. Maja Bohosiewicz. Aktorka podkreśla, że całe swoje wynagrodzenie, które otrzyma w programie przekaże na cele charytatywne.

Reklama

Maja Bohosiewicz o pieniądzach za "Taniec z Gwiazdami"

To będzie wyjątkowa edycja "Tańca z Gwiazdami", ponieważ w tym roku przypada już 30. sezon polskiej wersji programu. Z tej okazji produkcja przygotowała dla widzów mnóstwo niespodzianek a nawet odcinek specjalny, do którego zostaną zaproszone gwiazdy z całego 20-lecia (zarówno sezonów emitowanych w Polsacie, jak i wcześniejszych, które można było oglądać w TVN-ie).

Poznaliśmy już wszystkich uczestników 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Maja Bohosiewicz, która również będzie walczyła o "kryształową kulę" wyznała, że decydując się na udział w programie, nawet w najmniejszym stopniu nie myślała o własnych korzyściach materialnych:

Ja zarabiam pieniądze gdzie indziej, wybieram sobie teraz projekty, które mnie interesują i naprawdę mnie ciągną, z których będę szczęśliwa. Nie chciałabym, żeby to były pieniądze, chciałabym ten faktor w ogóle zdjąć z ''Tańca z Gwiazdami''. Wolę, żeby te pieniądze pracowały gdzie indziej, tam gdzie są bardziej potrzebne.

Maja Bohosiewicz nie wesprze jednego celu charytatywnego, a kilka. Jak wyznała w rozmowie z Bartkiem Sekleckim z Party.pl:

Po każdym odcinku będę przekazywała na inną fundację, na pewno będzie to hospicjum w Żorach, w moim rodzinnym mieście, rodzinny dom dziecka w Darłowie, który prowadzi mama mojej managerki, z którą jestem związana od 15 lat, więc celów jest trochę.

Co jeszcze zdradziła nam na temat swojego udziału w programie? Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Reklama