Maja Bohosiewicz to uwielbiana gwiazda, która, choć chroni swoje życie prywatne, nie boi się ciężkich, społecznych tematów. Tym razem z reporterem Party.pl porozmawiała o finansach. Jak wiele zdradziła? Koniecznie sprawdźcie!

Maja Bohosiewicz o zarobkach aktorów

Bez wątpienia w ostatnim czasie Maja Bohosiewicz jest na językach internautów. Wszystko przez to, że prowadząca "Love never Lies" tym razem pokaże się na tanecznym parkiecie w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Właśnie dlatego pojawiła się na jesiennej ramówce Polsatu, gdzie porozmawiała z naszym reporterem. Jak się okazuje, Maja Bohosiewicz juz wie, co zrobi z wygraną z "Tańca z Gwiazdami". Korzystając z okazji, zapytaliśmy ją także o dysproporcję płac w świecie aktorów. Maja wyznała:

Nie mam wiedzy, jak inni zarabiają. Myślę, że ta dysproporcja jest jednak najbardziej mierzalna w miejscu, kiedy ktoś zatrudnia człowieka dokładnie na to samo stanowisko, dokładnie z tymi samymi kompetencjami. wyznała.

Przy okazji opowiedziała także o trudnościach, związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wiele zdradziła, koniecznie zobaczcie cały wywiad!

Kim jest Maja Bohosiewicz?

Maja Bohosiewicz to polska aktorka, influencerka, przedsiębiorczyni i osobowość medialna. Urodziła się 20 listopada 1990 roku w Żorach. Jest młodszą siostrą znanej aktorki Soni Bohosiewicz, jednak od lat buduje swoją karierę na własnych zasadach – zarówno w świecie show-biznesu, jak i w mediach społecznościowych.

Na ekranie zadebiutowała w młodym wieku, grając w filmach i serialach takich jak Londyńczycy, M jak Miłość, Hotel 52 czy Na dobre i na złe. Szybko zyskała sympatię widzów dzięki naturalnemu wdziękowi, poczuciu humoru i energicznej osobowości. Występowała także w produkcjach kinowych, m.in. Wojna żeńsko-męska i Złoty środek.

Poza aktorstwem Maja z powodzeniem rozwijała swoją markę osobistą. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce – na Instagramie śledzi ją kilkaset tysięcy fanów. Słynie z poczucia humoru, szczerości i dystansu do siebie. W swoich mediach społecznościowych często porusza tematy związane z macierzyństwem, samoakceptacją, codziennością i życiem w rodzinie.

Jest mamą dwójki dzieci i żoną Tomasza Kwaśniewskiego. Razem tworzą dynamiczną, medialną parę. Bohosiewicz angażuje się również w działania biznesowe – prowadziła m.in. markę odzieżową Le Collet.

Maja Bohosiewicz to kobieta wielu talentów: aktorka, influencerka, bizneswoman i mama. Autentyczna, zabawna i pełna pasji – z powodzeniem łączy życie prywatne z aktywnością zawodową, inspirując swoją społeczność do życia na własnych zasadach.

