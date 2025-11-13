Para numer 9, czyli Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska zakwalifikowali się do finału „Tańca z Gwiazdami”. Występy z półfinału zapewniły im uznanie widzów i jurorów, ale sam Bagi przyznał, że nie do końca wierzył w ten awans, a jeden z tańców jego zdaniem nie poszedł zbyt dobrze. To nie przeszkodziło widzom głosować na popularnego influencera, a teraz razem z Magdą Tarnowską zabrali głos i nie ukrywają, że nie spodziewali się tego co się wydarzyło! I to tuż przed finałem!

Magdalena Tarnowska nie mogła w to uwierzyć!

Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska w finale 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" walczą o zwycięstwo i Kryształową Kulę z Maurycym Popielem i Sarą Janicką oraz Wiktorią Gorodecką i Kamilem Kuroczko. Bagi i jego taneczna partnerka nie ukrywają, że to, co dzieje się w mediach społecznościowych wokół nich przerasta ich najśmielsze marzenia. Ostatnio po tym, jak para wspomniała o tym, że planuje zamówić zestaw w popularnym fast foodzie, restauracja zaskoczyła parę i stworzyła specjalny "zestaw nr 9". Influencer natychmiast postanowił wykorzystać tę akcję i zaapelował, aby dochód ze sprzedaży tego zestawu został przeznaczony na cele charytatywne.

Magda Tarnowska nie może w to uwierzyć i okazuje się, że tego typu niespodzianki zaskakują ją niemal codziennie...

Jest to dla mnie cudowne. Ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości ja jestem. Ciesze się tym, ale dodatkowo muszę iść na trening i myśleć już o następnej choreografii, więc dużo emocji. - powiedziała Magdalena Tarnowska

Mikołaj Bagiński podkreśla, że idąc do "Tańca z Gwiazdami" miał kilka misji i okazuje się, że wykorzystał swój udział nie tylko, zdobywając jeszcze większą popularność, ale też pomagając innym. Brawo!

Dla mnie to jest spełnienie marzenia. Wchodząc do programu miałem kilka misji. Pierwsza misja była taka, żeby odczarować wizerunek młodych ludzi z internetu w telewizji wśród osób, które nie oglądają aż tak dużo internetu. Żeby pokazać, że można mówić prawdę. (...) Trochę tak chciałem przepchnąć tych młodych ludzi i pokazać, że ci młodzi ludzie są fajni. Druga rzecz, jaką bardzo chciałem to połączyć internet z telewizją. mówi wprost 'Bagi'

Obejrzyjcie koniecznie całą rozmowę z Magdaleną Tarnowską i Mikołajem Bagińskim. Co jeszcze powiedzieli tuż przed wielkim finałem?

Zobacz także: