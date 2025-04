Magdalena Karwacka zdradziła przed nasza kamerą, jak odnajduje się w polskim show-biznesie. Okazuje się, że wraz z Igorem bardzo chronią swojego życia prywatnego i niewiele pokazują w mediach!

Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski poznali się podczas drugiej edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”, który był kręcony w Hiszpanii. Magda i Igor od samego początku wyróżniali się na tle innych uczestników – między nimi szybko zaiskrzyło, co zauważyli zarówno pozostali uczestnicy, jak i widzowie śledzący program. Co ciekawe, ich relacja wciąż się rozwija, co nie jest codziennością wśród par, które poznały się w reality. Mimo wszystko Magda przyszła na event sama! Dlaczego?

Magda w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, jak razem z ukochanym dbają o swoja prywatność i jak odnajdują się w show-biznesie.

(...) my i tak ze swojego życia codziennego nie pokazujemy dużo. No okej, robimy filmiki razem, coś śmiesznego ale to nie jest takie faktyczne życie, to jest jakieś 20%

- dodała.