Maciej Kubik, znany z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, podzielił się z nami szczerym wyznaniem na temat swojego życia towarzyskiego sprzed udziału w show. Przyznał, że jego wcześniejsze zauroczenia przebiegały całkowicie „normalnie” i nie było w nich nic szczególnie interesującego.

Jak wyglądało życie miłosne Macieja przed programem "ŚOPW"?

W rozmowie z nami Maciej Kubik zdradził, że jego życie miłosne na przestrzeni lat układało się zupełnie „standardowo”. Jak sam przyznał, przed udziałem w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia” nie miał wyjątkowo ciekawych doświadczeń uczuciowych.

Nic takiego ciekawego się nie działo w moim życiu miłosnym przyznał Maciej.

Uczestnik wyznał, że choć miał w swoim życiu kilka poważniejszych relacji, żadna z nich nie przetrwała próby czasu. Dodał również, że aby wziąć udział w TV show "Ślub od pierwszego wejrzenia", musiał przypomnieć sobie wszystkie swoje miłosne perypetie od czasów nastoletnich, by móc opowiedzieć swoją historię widzom programu.

Standardowo spotykałem się z kobietami i miałam kilka związków, cztery takie poważniejsze... takie ponad pół roku. Dla produkcji miałem wszystkie wyliczone, bo ja musiałem sobie całe życie przypomnieć, żeby móc im opowiedzieć, więc tak to wyglądało i było standardowo wyznał Maciej Kubik.

Maciej Kubik znalazł miłość w programie?

Maciej Kubik podczas programu „ŚOPW” poznał Karolinę Bonowicz, z którą powiedział sobie sakramentalne "tak". Mimo że początkowo istniały spore szanse na stworzenie długofalowego związku, plany na szczęśliwe małżeństwo nie powiodły się.

Maciej i Karolina rozstali się niedługo po finałowym odcinku programu. Powodem tej decyzji okazała się zbyt duża różnica ich charakterów oraz niezgodność wyznawanych wartości i celów życiowych. Obecnie Maciej pozostaje aktywny medialnie i skupia się na pracy jako przedsiębiorca.

