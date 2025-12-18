Maciej Kubik zdobył rozgłos i sympatię fanów dzięki udziałowi w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie został sparowany z Karoliną Bonowicz, z którą kontynuował relację także po wyjeździe kamer. Ostatecznie jednak para rozstała się tuż przed emisją finałowego odcinka programu. Mimo decyzji o zakończeniu małżeństwa postanowili pozostać na stopie przyjacielskiej i wciąż utrzymują ze sobą kontakt.

Teraz w rozmowie z naszą reporterką Maciej uchylił rąbka tajemnicy na temat programu i zdradził prawdę o innych uczestnikach!

Maciej ze "ŚOPW" o innych uczestnikach

Maciej ze "ŚOPW" przyznał przed naszą kamerą wprost, że wiele osób pyta go o pozostałych uczestników programu. Co im wówczas odpowiada?

Dużo osób się mnie pytało właśnie o innych uczestników. A ja szczerze mówiąc - nie wiem. (...) Nie śmiałbym powiedzieć słowa na temat Krystiana, Kai, Maćka... (...) Nie śmiałbym powiedzieć słowa, bo po prostu nie da się określić osobowości tego człowieka, ani tego człowieka po tym materiale, który został pokazany. - zdradził Maciej

Nagle jednak Maciej ze "ŚOPW" wspomniał o Kasi, którą miał okazję poznać osobiście podczas wizyty w "DDTVN". Co powiedział na jej temat? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

