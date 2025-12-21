Maciej ze "Ślubu" ujawnia kulisy programu. Mówi wprost o rezygnacji Maćka
Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje decyzję Maćka
Zaledwie kilka tygodni temu zakończyła się najnowsza edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety, chociaż w finale aż dwie pary ogłosiły kontynuację swoich związków to już po emisji programu wyszło na jaw, że ich relacje nie przetrwały. Ogromne emocje w jedenastej edycji wywołał Maciej Walkowiak. Tuż przed finałem okazało się bowiem, że uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrezygnował z dalszego udziau w programie. Jak jego decyzję komentuje teraz Maciej Kubik?
Uczestnik jedenastej edycji "Ślubu" w rozmowie z reporterką Party.pl zabrał głos w sprawie Maćka Walkowiaka. Maciej Kubik nie owijał w bawełnę.
Zrezygnował Maciej. Miał różne powody na pewno swoje jakieś. Nic nie jestem w stanie powiedzieć. Mogło być milion powodów dla których zrezygnował, to jest jego decyzja. Nie można oceniać jego decyzji pod żadnym względem bo nic nie możemy wiedzieć
Reporterka Party.pl zapytała Macieja o ewentualne kary za rezygnację z programu w trakcie nagrań. Zaskoczył komentarzem.
Ogólnie jest tak, dostajesz obszerną umowę. Musisz się z nią zapoznać, przeczytać i się do niej dostosować, ale dostajesz ją wcześniej i to jest twoja decyzja czy zostajesz czy nie zostajesz. To też nie jest tak, bo nie wiem, jak było w poprzednich edycjach czy ludzie narzekali na to, co się dzieje wokół nich, że są kamery itd. W starych edycjach ktoś trzasnął drzwiami - tu muszą być ludzie, muszą być nagrywani. Musi być ktoś, kto to nagrywa, ktoś kto tego pilnuje
Maciej Kubik ze "Ślubu" zdradza prawdę o programie
Maciej Kubik podczas wywiadu zdradził również kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu mówi wprost, czego nie można robić podczas nagrań.
Siedzisz sobie w domu, masz te kamery, siedzicie cały dzień w domu - telewizji nie możecie oglądać, bo nie da się, wiesz prawa autorskie. Muzyki nie możecie słuchać, nie da się. Możecie rozmawiać, ale to jest wywiad, to jest dosłownie wywiad i musisz uważać na każde słowo. Patrzysz na to wszystko i ja stwierdziłem, że będę sobą, będę mówił nawet to, co mi ślina na język przynisie.
Co jeszcze o programie powiedział nam Maciej Kubik? Zobaczcie nasz materiał wideo.
