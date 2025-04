Maciej Pela szczerze na temat nowej miłości! Jest już gotowy?

Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską zaczął bardziej pokazywać się w świece show biznesu. Coraz częściej widujemy go na różnego rodzaju medialnych eventach i ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z nim podczas jednej z takich imprez. Z tancerzem poruszyliśmy wiele tematów, a jednym z nich był wątek... nowej miłości! Czy jego serce jest już otwarte na nowe? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą.

Maciej Pela w rozmowie z naszą reporterką skomentował między innymi rozwód z Agnieszką Kaczorowską, a także zareagował na pytanie na temat tego, czy jego serce jest już gotowe na nowe. Tancerz co prawda nie odpowiedział wprost, jednak jego komentarz jest dość wymowny i chyba wiele wyjaśnia:

Ja jak najbardziej jestem otwarty na to, żeby świat mi przyniósł to, co oferuje

- wyznał przed naszą kamerą Maciej Pela