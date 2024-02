Dagmara Kaźmierska jest gwiazdą nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej udział w programie budzi wiele kontrowersji, szczególnie ze względu na problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się "Królowa życia". Jeszcze do niedawna narzekała na problemy z poruszaniem się po ciężkim wypadku, którego doznała w 2019 roku. Pojawiają się głosy, że nie powinna brać udziału w programie. Co na ten temat sądzą Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, którzy będą trenować uczestników?

Reklama

O udziale Dagmary Kaźmierskiej z "Tańcu z Gwiazdami"

Kiedy widzowie dowiedzieli się, że to nie tylko plotki, a faktycznie Dagmara Kaźmierska zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami", przecierali oczy ze zdziwienia. W sieci pojawiały się komentarze typu: "Na rękach będzie tańczyć"? Problemy Dagmary Kaźmierskiej ze zdrowiem pojawiły się po wypadku samochodowym, w wyniku którego miała złamane obie nogi, a powrót do sprawności zajął jej naprawdę sporo czasu. Narastające kontrowersje wokół "Królowej życia" skomentowali Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, którzy w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wraz z uczestnikami zawalczą o "Kryształową Kulę". Według nich angaż Dagmary Kaźmierskiej do programu to dobry pomysł:

Wiadomo, że te gwiazdy muszą być kontrowersyjne, jakby były fajne po prostu to też byłoby nudno. Dagmara da temu programowi wiele energii. Słyszałem, że ma jakąś kontuzję ale co z tego, program nie jest tylko o tańcu, ja czekam na nią. - powiedział Jacek Jeschke w rozmowie z Party.pl.

Z kolei Hanna Żudziewicz zauważyła jeszcze jednej pozytywny aspekt. Zobaczcie, co sądzi o "Królowej życia".

Reklama

Zobacz także: Kaźmierska w piórach, Roxie w cekinach. Gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" zachwyciły na ramówce Polsatu