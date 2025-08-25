Ma 69 lat i niezmiennie zachwyca formą. Jak ona to robi? Monika Olejnik zdradziła sekret swojej idealnej sylwetki
Monika Olejnik to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek, która zachwyca nie tylko swoim kunsztem redaktorskim, ale także nienagannym stylem oraz formą. Jak zatem dba o swoją figurę? Zapytaliśmy o to wprost, a dziennikarka zdradziła nam swój sekret.
Mimo upływu lat Monika Olejnik wciąż zachwyca swoją sylwetką i energią. Jak ona to robi? Nie jest tajemnicą, że 69-latka jest bardzo aktywna fizycznie i dużo ćwiczy, ale także ważna jest dobra dieta. W rozmowie z naszą reporterką dziennikarka wyjawiła, jaki składnik wyeliminowała ze swojego jadłospisu już wiele lat temu, dzięki czemu niezmiennie czuje się naprawdę świetnie.
Monika Olejnik zdradza sekret swojej idealnej formy
Monika Olejnik od lat udowadnia, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody do tego, by być świetnej formie. Choć w lipcu skończyła 69 lat, jej energii może pozazdrościć niejedna nastolatka. Podczas naszego wywiadu gwiazda przyznała wprost, że jej forma to zasługa właśnie ćwiczeń i dobrej diety.
Biegam, bardzo dużo ćwiczę, bardzo dużo biegam, mam dobrą dietę
W dalszej części wywiadu Monika Olejnik zdradziła nam, jak dokładnie wygląda jej jadłospis. Okazało się, że jednego składnika nie je już od 18 lat. To dopiero zaskoczenie! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.
