Mimo upływu lat Monika Olejnik wciąż zachwyca swoją sylwetką i energią. Jak ona to robi? Nie jest tajemnicą, że 69-latka jest bardzo aktywna fizycznie i dużo ćwiczy, ale także ważna jest dobra dieta. W rozmowie z naszą reporterką dziennikarka wyjawiła, jaki składnik wyeliminowała ze swojego jadłospisu już wiele lat temu, dzięki czemu niezmiennie czuje się naprawdę świetnie.

Monika Olejnik zdradza sekret swojej idealnej formy

Monika Olejnik od lat udowadnia, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody do tego, by być świetnej formie. Choć w lipcu skończyła 69 lat, jej energii może pozazdrościć niejedna nastolatka. Podczas naszego wywiadu gwiazda przyznała wprost, że jej forma to zasługa właśnie ćwiczeń i dobrej diety.

Biegam, bardzo dużo ćwiczę, bardzo dużo biegam, mam dobrą dietę - zaczęła Monika Olejnik

W dalszej części wywiadu Monika Olejnik zdradziła nam, jak dokładnie wygląda jej jadłospis. Okazało się, że jednego składnika nie je już od 18 lat. To dopiero zaskoczenie! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

