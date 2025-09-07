Andziaks i Luka już wkrótce po raz drugi zostaną rodzicami. Ostatnio wyszło na jaw, że para spodziewa się synka. Teraz Luka w rozmowie z Party.pl odpowiedział na pytanie, czy razem z żoną wiedzą już, jak urządzą pokój dla chłopca. Jest szczera odpowiedź, Luka wspomniał o bajkowym pokoju swojej córki.

Reklama

Luka szczerze o pokoju dla syna

To już oficjalne, Andziaks i Luka będą mieli syna. Zaledwie kilka tygodni temu Andziaks i Luka świętowali piąte urodziny córki, a chwilę później ogłosili płeć drugiego dziecka. Wkrótce ich rodzina się powiększy, a fani z pewnością już się zastanawiają, jak para urządzi pokój dla syna. Kiedy Andziaks i Luka przeprowadzali się do nowego domu stworzyli prawdziwe królestwo dla małej Charlie. Teraz również zaszaleją i urządzą bajkowy pokoik dla chłopca? Luka w rozmowie z reporterem Party.pl ujawnił całą prawdę.

My jesteśmy nauczeni po Charlie. Wiemy, że ten pokoik to jest najmniej używany pokój w naszym domu. Charlie tam na chwilę przychodzi rysować, bawić się, ale Charlie śpi z nami, bawi się w salonie, jest do 16-17 w przedszkolu później ma tenisa, więc ten pokoik ładnie wygląda i to jest pokój naszego dziecka, w którym zawsze jest porządek bo jest nieużywany więc nie będziemy robić pokoju dla synka zdradził Luka.

Sprawdźcie, co jeszcze powiedział Luka przed naszą kamerą.

Zobacz także:

Reklama