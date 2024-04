Luna została zapytana o Dodę i nie zamierzała gryźć się w język. Młoda wokalistka otworzyła się na temat swojej starszej koleżanki z branży. Ich znajomość zaczęła się od prezentu, który wysłała do niej Doda. Co tak naprawdę myśli tegoroczna reprezentantka na Eurowizję o królowej polskiej sceny? Koniecznie sprawdźcie!

Już w maju Luna będzie reprezentować Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö. Jej wygrana w preselekcjach odbiła się szerokim echem w mediach i niewiele osób, było zadowolonych, że to właśnie ją spotkał ten zaszczyt. Nawet Doda skomentowała wybór Luny na Eurowizję i obdarowała ją swoimi perfumami, które mają taką samą nazwę, jak jej pseudonim artystyczny. W rozmowie z Party.pl nasza reporterka postanowiła nawiązać do prezentu Dody i zapytać młodą wokalistkę o jej starszą koleżankę z branży.

Ja myśle, że Doda jest bardzo charyzmatyczną postacią, przede wszystkim bardzo odważną i ona zawsze, żyje według własnych reguł, nie boi się, ma bardzo dużo pewności siebie i ja za to ją bardzo kupuje, ona zawsze mówi, to co myśli

— powiedziała Luna.