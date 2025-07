Sylwia Madeńska wygrała pierwszą edycję "Love Island". Po pięciu latach od udziału w reality show, zdradza jego tajemnice.

Reklama

Czy "Love Island" jest reżyserowane?

Niedawno Sylwia Madeńska ujawniła, jak wyglądają castingi do "Love Island", a teraz odpowiedziała na pytania wielu widzów na temat tego, czy to co dzieje się w programie może być reżyserowane:

Nie, szczególnie w naszej pierwszej edycji uważam, że to produkcja się nawet uczyła tego programu. Wtedy też według mnie fundusze były troszkę mniejsze, mniej było tam challenge'y, więcej było naszych gadek.

W dodatku ujawniła, co dzieje się z uczestnikami na kilka dni przed wejściem do willi:

W programie nie masz telefonu, nie masz książki, nie masz telewizora, długopisu, nie masz nic oprócz rozmowy z drugim człowiekiem. To jest bardzo fajny eksperyment. Jeszcze przed wejściem kilka dni jesteś sam w hotelu, więc jesteś wygłodniały tego kontaktu z drugą osobą i rzeczywiście te rozmowy coś dają.

Więcej smaczków na temat "Love Island" dowiecie się, oglądając nasze wideo.

Zobacz także:

Reklama