Lanberry, ceniona piosenkarka i jedna z trenerek programu "The Voice of Poland", zdecydowała się zakończyć swoją przygodę z muzycznym show. W rozmowie z Party.pl podkreśliła, że decyzja wynika z potrzeby zmian i otwarcia się na nowe wyzwania zawodowe. Ostatnio artystka opowiedziała również o pracy przy "The Voice" z ogromnym sentymentem, opisując program jako miejsce pełne ciepła, pasji i wyjątkowych ludzi.

Lanberry o swojej przygodzie w "The Voice of Poland"

W maju Lanberry, znana piosenkarka i trenerka w programie "The Voice of Poland", ogłosiła swoje odejście z show. W rozmowie z reporterką Party.pl wokalistka wyjaśniła, że przyszedł czas na zmiany, nie ujawniając jednak szczegółów dotyczących przyszłych planów. Artystka zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach ujawni "naprawdę duże rzeczy", które mogą znacząco wpłynąć na jej karierę. W rozmowie z naszą reporterką nawiązała również do swojej przygody jako trenerka w "The Voice of Poland". 38-latka nie ukrywa, że na planie atmosfera była wyjątkowa i jest bardzo związana z muzycznym programem.

Ja zawsze podkreślam, że czułam się tam, jak w domu. To było takie miejsce, do którego uwielbiałam przychodzić, bo przede wszystkim praca z ludźmi, ze wspaniałymi ludźmi z produkcji, współtrenerzy, uczestnicy. Wszyscy, którzy dokładali swoją cegiełkę do tego, żebyście mieli w weekend ten moment z muzyką, fenomelnalny program powiedziała Lanberry.

Czy przy odejściu Lanberry z "The Voice of Poland" pojawiły się łzy? Na te i inne pytania wokalistka odpowiedziała w naszym materiale wideo powyżej.

