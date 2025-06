Zaskakujące wieści od Lanberry. Artystka, znana m.in. z roli trenerki w „The Voice of Poland”, ogłosiła swoje odejście z show. W rozmowie z naszą reporterką przyznała, że to efekt potrzeby zmian. Jak podkreśliła, w najbliższych miesiącach zamierza zaskoczyć fanów nowymi projektami. Co planuje?

Lanberry znika z „The Voice of Poland”. Co planuje dalej?

Lanberry, jedna z najbardziej charakterystycznych trenerek „The Voice of Poland”, oficjalnie ogłosiła swoje odejście z popularnego talent show. Informację potwierdziła w rozmowie z naszą reporterką, odpowiadając krótko, ale wymownie: „Czas na zmiany”. Jej decyzja zaskoczyła fanów programu, którzy cenili ją za bezpośredniość, profesjonalizm i wyjątkowy kontakt z uczestnikami. Wokalistka nie zdradziła jeszcze szczegółów swoich dalszych planów, ale już teraz podgrzewa atmosferę tajemniczymi zapowiedziami.

Nie mogę jeszcze uchylać rąbka, bo to są naprawdę duże rzeczy powiedziała, dodając, że jej fani z pewnością będą mieli na co czekać.

Co dokładnie planuje Lanberry i czym zaskoczy swoich odbiorców? Na odpowiedź trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale jedno jest pewne – nadchodzą zmiany, które mogą wiele namieszać w polskim show-biznesie. Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

