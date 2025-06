Pod koniec maja Lanberry oficjalnie potwierdziła swoje odejście z programu "The Voice of Poland", a jej decyzja natychmiast uruchomiła spekulacje na temat tego, kto zajmie jej miejsce w fotelu jurorskim. Przy okazji w rozmowie z dziennikarką Party.pl piosenkarka zdradziła, co sądzi o zmianach dot. wersji dla dzieci i ewentualnego angażu Roksany Węgiel.

Lanberry o Roxie Węgiel jako jurorce w "The Voice Kids"

Zaledwie tydzień temu Lanberry, polska piosenkarka i jurorka programu "The Voice of Poland", ogłosiła, że nie pojawi się w kolejnej edycji muzycznego talent show. Artystka zasiadała na fotelu jurorskim przez trzy edycje. Widzowie zastanawiają się, kto teraz będzie miał szanse sprawdzić się w roli jurora. Za kulisami padło już kilka nazwisk, a dziennikarka Party.pl postanowiła dopytać Lanberry o kandydaturę Roksany Węgiel na to miejsce, ale w dziecięcej wersji programu:

Jest super kandydaturą. Zdobyła doświadczenie w bardzo ultra młodym wieku. Pewnie mogłaby podpowiedzieć parę cennych rad dzieciakom w ''The Voice Kids'', to byłoby naprawdę, też dla nich cenne powiedziała Lanberry.

Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids" a następnie stała się pierwszą w historii polską zwyciężczynią Eurowizji Junior. TVP niedawno ogłosiło, że od 9. edycji programu to właśnie wygrana w "The Voice Kids" będzie gwarantować możliwość reprezentowania Polski w konkursie. Eurowizję Junior 2025 będzie reprezentowała Marianna Kłos z 8. edycji.

