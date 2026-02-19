Na premierze filmu „DODA” nie mogło zabraknąć Laluny, znanej z programu "Królowe życia". Nie jest tajemnicą, że podobnie jak Doda, mocno działa na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt. Choć jak przyznaje - nie jest to łatwe wyzwanie. Laluna ujawniła prawdę o swoim kryzysie i otworzyła się przed naszymi kamerami.

Laluna o kryzysie

Wyczekiwany serial dokumentalny o Dodzie będzie dostępny już od 20 lutego 2026 roku na Prime Video. W uroczystej premierze brała udział również Laluna. W rozmowie z dziennikarką Party.pl gwiazda TTV zdobyła się na szczere wyznanie:

Myślałam że mie w życiu nic nie złamie, bo te freak fighty były też ciężkie dla mnie wcześniej i odeszłam z tego świata i taka ulga ze mnie zeszła wyznała szczerze.

Laluna wraz z Dodą walczy o lepszy los bezdomnych zwierząt

Laluna poświęciła się obecnie walce o dobry byt zwierząt i przeciwdziałanie patoschroniskom:

Postanowiłam pójść na ratunek zwierzętom. Jak weszłam w ten świat, dwa razy już mi głowa prawie odpadła, ale trzymamy się z Dodą, wspieramy i damy radę podkreśliła Laluna.

