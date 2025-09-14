Lada chwila wystąpi w "TzG". Partnerka Katarzyny Zillmann ma jedną obawę
Widzowie z niecierpliwością odliczają dni do premiery jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ciekawi są nie tylko niespodzianek zapowiedzianych przez produkcję ale również występów uczestników 17. edycji show. Wśród nich wystąpi Katarzyna Zillmann. Wraz ze swoją życiową partnerką Julią Walczak opowiedziały nam o emocjach związanych z udziałem wioślarki w tanecznym show.
Katarzyna Zillmann to jedna z uczestniczek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", która już 14 września zadebiutuje na parkiecie. W przygotowaniach towarzyszy jej życiowa partnerka. Jednak jeden szczegół udziału wicemistrzyni olimpijskiej nie daje jej spokoju.
Partnerka Katarzyny Zillmann obawia się jednego przed "TzG"
Katarzyna Zillman przygotowuje się do debiutu w "Tańcu z Gwiazdami". Wraz z Janją Lesar stworzą jedyną w tej edycji parę jednopłciową. Sportsmenka dzieli się materiałami z sali treningowej w mediach społecznościowych. Jej udział w programie przeżywa również jej życiowa partnerka Julia Walczak.
Nie jest wykluczone, że również i ona pojawi się na parkiecie, przy okazji występów rodzinnych:
Przygotowujemy powoli podwaliny pod występ
A jakie emocje towarzyszą Julii? Zobaczcie nasz wywiad.
Zobacz także: