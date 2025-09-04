Nadchodząca, 17. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat, zapowiada się naprawdę wyjątkowo. W show wystąpi cała plejada uwielbianych gwiazd, a w tym gronie są między innymi Lanberry, Tomasz Karolak, Barbara Bursztynowicz, Aleksander Sikora, Maurycy Popiel czy Katarzyna Zillmann. Z ostatnią z wymienionych gwiazd mieliśmy okazję porozmawiać podczas gali Elle Style Awards i oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o jej przygotowania do pierwszego występu w tanecznym show Polsatu. Zobaczcie, co nam powiedziała!

Katarzyna Zillmann o przygotowaniach do "Tańca z gwiazdami"

Katarzyna Zillmann od samego początku przykuwa szczególną uwagę fanów "Tańca z gwiazdami", a to wszystko za sprawą tego, że jako pierwsza w historii programu stworzy żeński duet na parkiecie. Wioślarka wystąpi w parze z Janją Lesar.

W rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Zillmann nie ukrywa swojej radości z przygotowań do występu na najsłynniejszym parkiecie w Polsce, ale jednocześnie wyjawiła, że jest to dla niej też spore wyzwanie. Zdradziła powód.

Jest to dla mnie mega wyzwanie, ponieważ ruchy są zupełnie inne niż w tym moim zawodowym świecie. - powiedziała wprost

Co jeszcze powiedziała przed naszą kamerą? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie zobaczyć powyżej!

