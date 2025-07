Parę tygodni temu Małgorzata Kożuchowska ponownie wcieliła się w uwielbianą Natalię Boską, czego efekty zobaczymy już niebawem. Po kilku latach zdecydowano o reaktywacji "Rodzinki.pl", która okazała się absolutnym fenomenem. Widzów ucieszył fakt, że w czołowe postaci znów wcielają się ci sami aktorzy. Czy jednak upływ czasu będzie mocno zauważalny i wpłynie na finalny odbiór serialu?

Nie od dziś wiadomo, że reaktywowane czy kontynuowane po latach produkcje zarówno filmowe, jak i serialowe, choć pierwotnie były wielkim hitem, finalnie mają problem, żeby powtórzyć sukces. Nowi bohaterowie czy aktorzy, a nawet naturalny upływ czasu... potrafią wpływać negatywnie na odbiór widzów.

W rozmowie z naszą reporterkę Małgorzata Kożuchowska, czyli jedna z głównych bohaterek w serialu, przyznała bez ogródek, że to nie będzie ta sama "Rodzinka", którą fani oglądali przed laty. Choć produkcja stara się wiernie powrócić do tego, co dobrze znają widzowie, nie są w stanie przeskoczyć chociażby faktu, że trzej synowie Boskich - Kacperek, Tomek i Kuba - są już dorośli!