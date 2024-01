Ostatnie miesiące są naprawdę wyjątkowe dla Sandry Kubickiej i Barona. Jak wiadomo, para spodziewa się dziecka, a niedawno też się zaręczyła. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Sandrą Kubicką, która uchyliła nam rąbka tajemnicy w temacie zaręczyn z Baronem. Jak się okazało, modelka przeczuwała, że coś się święci! Skąd wiedziała?

Sandra Kubicka i Baron ogłosili swoje zaręczyny dokładnie 17 grudnia 2023. Para pochwaliła się pięknym nagraniem w mediach społecznościowych, a gratulacjom od fanów nie było końca. Tydzień później, w święta Bożego Narodzenia, zakochani ogłosili, że spodziewają się dziecka. Jak widać w życiu modelki i muzyka trwa bardzo radosny czas, a podczas ostatniej rozmowy z nami, Sandra Kubicka zdradziła szczegóły zaręczyn z Baronem!

Ja chciałam tego bardzo i czułam to. Czułam, że on już coś kombinuje, jak mu powiedziałam, że jestem w ciąży, bo on nagle jakby przebłysku dostał! Wsiadł w samochód i gdzieś pojechał i ja mówię ,,pewnie pojechał po pierścionek''. (…) A później faktycznie się okazało, że w tym Dubaju się oświadczył

– powiedziała w rozmowie z nami Sandra Kubicka.