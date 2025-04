Rafał Maserak już od lat jest związany z "Tańcem z gwiazdami". 41-latek najpierw zachwycał na parkiecie jako tancerz, a teraz sprawdza się w roli jurora. Wielki finał szesnastej edycji tanecznego show Polsatu zbliża się wielkimi krokami, dlatego reporter Party.pl postanowił zapytać jurora o to, która z par jest najmocniejsza.

Rafał Maserak o najmocniejszych parach w "Tańcu z gwiazdami"

Za dwa tygodnie na antenie Polsatu pojawi się odcinek ćwierćfinałowy "Tańca z gwiazdami", w którym zaprezentuje się pięć par. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że to właśnie Blanka wygra taneczne show Polsatu, jednak trzeba przyznać, że ma mocną konkurencję. W minioną niedzielę również Maria Jeleniewska wzruszyła wszystkich swoim foxtrot'em, a następnie zachwyciła cha-chą i otrzymała od jurorów najwyższe noty. Kto dotrwa aż do finału i będzie walczyć o Kryształową Kulę? To pytanie z pewnością zadają sobie dziś wszyscy fani show. Teraz Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl zdradził, kto jego zdaniem najlepiej radzi sobie najlepiej na parkiecie. Która z par według jego jest najmocniejsza?

Może nie wskaże najmocniejszej, ale widzę, że dziewczyny się tutaj prezentują zdecydowanie lepiej tzn., że Blanka i Maria tańczą naprawdę na wysokim poziomie – powiedział Rafał Maserak.

Czy to właśnie Blanka i Maria znajdą się w finale? Rafał Maserak zwrócił uwagę na ważny szczegół. Sprawdźcie, co powiedział przed kamerą Party.pl. .

