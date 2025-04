To już naprawdę ostatnia prosta 16. edycji "Tańca z gwiazdami". W najbliższą niedzielę zobaczymy półfinał programu, w którym zmierzą się cztery pary - Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Wolny i Daria Syta, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Ada Borek i Albert Kosiński. To właśnie któraś z tych par już 11 maja, w wielkim finale programu, zdobędzie kryształową kulę.

Reklama

Kto zdaniem Rafała Maseraka ma na to największe szanse? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą!

Rafał Maserak o faworytach do zwycięstwa w "Tańcu z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" jest naprawdę nieprzewidywalny, co udowodnił chociażby ostatni odcinek show. Z programu odpadli Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, którzy w rankingu widzów byli murowanymi kandydatami do finału. Skoro uzdolnionej piosenkarki nie ma już w stawce, to kto zdaniem Rafała Maseraka ma największe szanse na to, by wygrać 16. edycję "Tańca z gwiazdami"? Przed naszą kamerą juror powiedział wprost:

Tanecznie mogę powiedzieć, że na pewno na prowadzenie wychodzą Filip z Agnieszką i Maria z Jackiem zaczął Rafał Maserak

Jest jednak jedno małe "ale"! Jakie? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: