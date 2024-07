Karolina i Krzysztof Skiba już od blisko roku tworzą szczęśliwe małżeństwo. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z tą parą i podczas naszego wywiadu wyszło, co muzyk zmienił w swoim życiu z miłości do żony. Co najważniejsze - jest z tej zmiany bardzo zadowolony!

W rozmowie z reporterką Party.pl Krzysztof i Karolina Skiba otworzyli się na temat swojej relacji, która początkowo budziła sporo emocji wśród fanów. Jak przyznali, teraz słyszą już coraz więcej ciepłych słów na swój temat. Jaka jest zatem ich recepta na udany związek?

Z kolei Karolina Skiba przyznała, co zmienił w swoim życiu jej ukochany, kiedy ją poznał.

Ważne jest też to, że my oboje na siebie dobrze wpływamy, czyli na przykład to, że Krzyś przeszedł na ,,wege'' (wegetarianizm - przyp. red.), to, że stał się taki bardzo świadomy, jeżeli chodzi o zwierzaki. W ogóle bardzo czuły, jeżeli chodzi o zwierzaki.

- przyznała Karolina Skiba