17. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze. Jednym z uczestników, o którym niewątpliwie mówi się najwięcej, jest Tomasz Karolak, którego taneczne umiejętności budzą raczej skrajne emocje. Niektórzy podejrzewali nawet, że jego programowa partnerka ma go dość. Teraz głos zabrał Krzysztof Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski wprost o Tomku Karolaku

Udział Tomka Karolaka w "Tańcu z gwiazdami" od początku jest szeroko komentowany, a opinie widzów są naprawdę skrajne. Jedni doceniają jego dystans, inni z kolei krytycznie oceniają jego taneczne zmagania. W rozmowie z naszą reporterką głos w jego sprawie zabrał Krzysztof Rutkowski, który sam ma za sobą udział w show Polsatu. Detektyw wystąpił w 13. edycji, gdzie tańczył w parze z Sylwią Madeńską i odpadł już po drugim odcinku.

Jak się okazało, Rutkowski szczególnie kibicuje właśnie Tomkowi Karolakowi!

Wiem na pewno, że jest Karolak i życzę mu, żeby przeszedł do finału. Kibicuję Karolakowi

Co z pozostałymi uczestnikami? Krzysztof Rutkowski zaskoczył odpowiedzią.

Krzysztof Rutkowski na czerwonym dywanie jubileuszowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East News

