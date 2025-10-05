Krzysztof Rutkowski nagle powiedział to o Tomku Karolaku. Chodzi o finał "Tańca z gwiazdami"
Krzysztof Rutkowski pojawił się ostatnio w specjalnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Za kulisami, w rozmowie z naszą reporterką, zdradził, czy ogląda obecną edycję. Niespodziewanie wspomniał też o Tomku Karolaku.
17. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze. Jednym z uczestników, o którym niewątpliwie mówi się najwięcej, jest Tomasz Karolak, którego taneczne umiejętności budzą raczej skrajne emocje. Niektórzy podejrzewali nawet, że jego programowa partnerka ma go dość. Teraz głos zabrał Krzysztof Rutkowski.
Krzysztof Rutkowski wprost o Tomku Karolaku
Udział Tomka Karolaka w "Tańcu z gwiazdami" od początku jest szeroko komentowany, a opinie widzów są naprawdę skrajne. Jedni doceniają jego dystans, inni z kolei krytycznie oceniają jego taneczne zmagania. W rozmowie z naszą reporterką głos w jego sprawie zabrał Krzysztof Rutkowski, który sam ma za sobą udział w show Polsatu. Detektyw wystąpił w 13. edycji, gdzie tańczył w parze z Sylwią Madeńską i odpadł już po drugim odcinku.
Jak się okazało, Rutkowski szczególnie kibicuje właśnie Tomkowi Karolakowi!
Wiem na pewno, że jest Karolak i życzę mu, żeby przeszedł do finału. Kibicuję Karolakowi
Co z pozostałymi uczestnikami? Krzysztof Rutkowski zaskoczył odpowiedzią.
