Druga edycja hitowego show Netfliksa "Love Never Lies" dostarczyła widzom wielu emocji. Dzięki programowi poznaliśmy wiele naprawdę barwnych osobowości, a ogromnym zainteresowaniem widzów cieszą się do dziś Amanda i Kornel. Ostatnio gościliśmy tę dwójkę w naszym studio. W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską zdradzili, jakie dziś mają relacje.

Amanda i Kornel z "Love Never Lies" o swojej aktualnej relacji

Amanda i Kornel z "Love Never Lies" byli ze sobą przez 9 lat. Do programu przyszli jako narzeczeni, jednak po perypetiach, jakie miały miejsce w show, niestety podjęli decyzję o rozstaniu. Po blisko 9 miesiącach od nagrań do programu "Love Never Lies" spotkaliśmy się z Amandą i Kornelem i dowiedzieliśmy się, co aktualnie u nich słychać. Jakie relacje ich łączą? Przed naszą kamerą przyznali to wprost:

Ja nie wiem, jak można nas teraz nazwać. Na pewno nie jesteśmy razem, to można oficjalnie powiedzieć - powiedziała Amanda

Jakichś czułości też nie ma z naszej strony wobec siebie. To nie jest tak, że ja przyjdę, tulimy się, czy zaraz w łóżku lądujemy razem... - dodał Kornel

Co jeszcze opowiedziała w naszej rozmowie ta dwójka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

