Druga edycja programu "Love Never Lies" dopiero kilka dni temu pojawiła się na platformie Netflix, a już bije rekordy oglądalności i wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Niewątpliwie największą popularnością cieszą się Amanda i Kornel, których relacja w show przeszła prawdziwy rollercoaster. Najpierw Kornel podpadł Amandzie gorącym tańcem z Iwoną i wypowiedzią, że "ma ochotę coś zrobić" z dopasowaną do niego singielką, a następnie to Amanda odpłaciła mu się czułościami z Maćkiem! Gdy Kornel zobaczył na gorąco ten fragment, przyznał wprost:

Reklama

Porażka, tragedia. Nie spodziewałem się. Rękę sobie dawałem za nią uciąć, że ona nie jest w stanie nic zrobić i co? Nie miałbym dzisiaj ręki - mówił w programie Kornel

Jak teraz komentuje całą sytuację, gdy emocje już opadły? Sprawdźcie szczegóły!

Amanda i Kornel z "Love Never Lies" w naszym wywiadzie

Amanda i Kornel przed naszą kamerą zdradzili m.in. dlaczego zgłosili się do programu, a także skomentowali zaskakujące sytuacje ze swojego udziału w show. Wśród widzów niewątpliwie najwięcej emocji wzbudziły czułości Amandy z singlem Maćkiem. Uczestniczka "Love Never Lies" przed naszą kamerą od razu podkreśliła, że nie doszło do niczego więcej, niż do pocałunków.

Pod tą kołdrą było całowanie i ,,that's all'' (to wszystko - przyp. red.). Nie było żadnych innych intymnych sytuacji. - wyznała nam Amanda

Kornel z kolei wprost wyjawił nam, co naprawdę czuł, gdy dowiedział się o całej sytuacji:

Na początku ja to odebrałem najgorzej, jak się to dało odebrać. No to był cios. Sam cios wyprowadziłem, sam również taki cios dostałem, więc byłem w stanie zweryfikować, że jest to bardzo mocne, bardzo bolesne. - przyznał Kornel

Jak już powiedziałam wcześniej - 1:1 - dodała z rozbrajającą szczerością Amanda

Co jeszcze zdradziła w naszym wywiadzie ta dwójka? Wszystkiego dowiecie się z wideo powyżej! Przypominamy również, że już w środę, 7 lutego zobaczymy finał 2. edycji "Love Never Lies" i dowiemy się, kto wygrał program. Tego samego dnia zobaczymy również "Reunion", w którym dowiemy się, jak potoczyły się losy par po zakończeniu programu.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Widzowie o relacji Billa i Sandry z "Love Never Lies": "Jak można być z kimś, kto zdradził 6 razy?"