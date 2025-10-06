W kolejnym, piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wszystkie pary zatańczą z bliską osobą w trio. Marcin Rogacewicz zdradził, że do wspólnego występu z Agnieszką Kaczorowską zaprosi mamę. Okazuje się, że dla tancerki będzie to pierwsza okazja, żeby ją poznać. Jak się czuje?

Reklama

Agnieszka Kaczorowska pozna mamę Marcina Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz świetnie radzą sobie w "Tańcu z Gwiazdami", a ich sensualna rumba z poprzedniego odcinka podbiła serca widzów! Za tydzień zatańczą we troje, z mamą aktora, co dla Agnieszki jest sporym wyzwaniem.

Ja się cieszę, lubię choreografie na trio, one są trudne do zrobienia, ale ja lubię je to tworzyć, tam się coś więcej dzieje, to już większy spektakl. mówi nam Kaczorowska

Kiedy Kaczorowska zaczęła opowiadać, że ma już pewien pomysł na wspólny taniec, nagle Marcin Rogacewicz wypalił:

Kocham ją!

Co miał na myśli? Zobaczcie naszą rozmowę - fragment powyżej!

Reklama

Zobacz także: Tańce i pocałunki przed studiem "Tańca z Gwiazdami". Tego nie pokazali w telewizji