"Kocham ją". Miłosne wyznanie Marcina Rogacewicza do Agnieszki Kaczorowskiej! TYLKO U NAS
Nowy etap w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, a to wszystko za sprawą kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami"! Podczas wywiadu zdradzili nam, jak się szykują do rodzinnego odcinka programu. Nagle padło pełne czułości wyznanie! To trzeba zobaczyć.
W kolejnym, piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wszystkie pary zatańczą z bliską osobą w trio. Marcin Rogacewicz zdradził, że do wspólnego występu z Agnieszką Kaczorowską zaprosi mamę. Okazuje się, że dla tancerki będzie to pierwsza okazja, żeby ją poznać. Jak się czuje?
Agnieszka Kaczorowska pozna mamę Marcina Rogacewicza
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz świetnie radzą sobie w "Tańcu z Gwiazdami", a ich sensualna rumba z poprzedniego odcinka podbiła serca widzów! Za tydzień zatańczą we troje, z mamą aktora, co dla Agnieszki jest sporym wyzwaniem.
Ja się cieszę, lubię choreografie na trio, one są trudne do zrobienia, ale ja lubię je to tworzyć, tam się coś więcej dzieje, to już większy spektakl.
Kiedy Kaczorowska zaczęła opowiadać, że ma już pewien pomysł na wspólny taniec, nagle Marcin Rogacewicz wypalił:
Kocham ją!
Co miał na myśli? Zobaczcie naszą rozmowę - fragment powyżej!
