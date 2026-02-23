Klaudia Halejcio jest polską aktorką filmową i telewizyjną, znaną z wielu popularnych seriali i filmów. Oprócz działalności aktorskiej prężnie rozwija także swoje media społecznościowe. Jej Instagram zgromadził już ponad milion obserwujących. Celebrytka słynie z życia na wysokim poziomie, a jej luksusowy dom, w którym nagrywa wiele materiałów wideo, regularnie przyciąga uwagę odbiorców.

Jakiś czas temu do świata influencerów dołączył również jej ukochany, Oskar Wojciechowski. Klaudia Halejcio z dumą wyznała, że to właśnie jej zasługa.

Klaudia Halejcio o Oskarze Wojciechowskim

Klaudia Halejcio pojawiła się na premierze serialu "Doda", gdzie udzieliła wywiadu i opowiedziała m.in. o swoim życiu prywatnym. W rozmowie z Angeliką Bielską dla redakcji Party.pl zdradziła, jakie były kulisy dołączenia do mediów społecznościowych jej ukochanego, Oskara.

Klaudia Halejcio przyznała, że od samego początku widziała w nim ogromny potencjał do tworzenia treści w social mediach. Chciałaby by więcej osób mogło korzystać z jego wiedzy i obserwacji otaczającego nas świata i biznesu:

Ja nie wiem czy on chce, on został zmuszony, bo uważam że jest niesamowity, ma ogromną wiedzę, świetnie to robi, bardzo długo go namawiałam, jestem z niego ogromnie dumna wyznała wprost.

Klaudia Halejcio wyjawiła, że to właśnie ona pomogła Oskarowi wdrożyć się w świat social mediów. Choć, jak przyznaje, jej ukochany wcale nie potrzebował wielu szkoleń, by poczuć się na Instagramie jak "ryba w wodzie".

Trochę ja go wdrożyłam, natomiast on świetnie sobie radzi, ma wyczucie, wiele lat pracował w kampaniach, wie jak wszystkie narzędzia w Internecie powstają, więc też za dużo szkoleń za bardzo nie musiał, bardzo lekko mu to przychodzi, oby wytrwał w tym, bo byłaby ogromną strata. Uważam, że się go wspaniałe słucha wyznała Klaudia.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze zdradziła Klaudia Halejcio w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzycie całe wideo.

