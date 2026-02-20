Klaudia Halejcio pojawiła się na evencie, który odbył się 18 lutego 2026 roku. Podczas rozmowy aktorka została zapytana o swój związek z Oskarem Wojciechowskim. Gwiazda nie unikała tematu i bardzo szczerze opowiedziała o tym, co według niej jest fundamentem udanej relacji.

Klaudia Halejcio wyjawiła prawdę o swoim związku

Klaudia Halejcio podkreśliła, że kluczem do szczęśliwego związku jest przede wszystkim przyjaźń i wzajemny szacunek. Jak przyznała, często obserwuje pary, które są razem, choć tak naprawdę… się nie lubią.

–My się bardzo lubimy. My się bardzo kochamy. Mówię o tym, bo często widzę wśród swoich znajomych pary, które są razem i się nie lubią. To jest dziwne. To jest mój najlepszy przyjaciel. Nam się spędza wspaniale czas i mamy do siebie ogromny szacunek - wyznała.

Aktorka dodała, że ogromne znaczenie ma również codzienna rozmowa i poświęcanie sobie uwagi.

Rozmowa i poświęcenie swojej uwagi jest kluczem do tego - podkreśliła.

Klaudia Halejcio zdradziła też, że w ich relacji liczą się małe rytuały, które pozwalają im być blisko mimo codziennych obowiązków. Para zawsze stara się jeść razem śniadanie, a piątki traktują jak czas tylko dla siebie.

Zawsze jemy śniadanie razem. Zawsze mamy piątki, w których się śmieję, że spędzamy randki - opowiedziała.

Nie zabrakło również pytania o to, czy Oskar Wojciechowski nadal potrafi zaskakiwać swoją ukochaną. Halejcio odpowiedziała bez wahania, że tak - i to nie tylko publicznie, ale przede wszystkim w tych momentach, których fani nie widzą.

Zaskakuje mnie cały czas. On ma bardzo fajne pomysły. Zaskakuje mnie bardzo często nawet w takich rzeczach, których nie pokazujemy, nie widzimy. Cały czas pracuje nad tą naszą relacją. My się nie nudzimy - wyznała.

Na koniec aktorka dodała, że zależy jej, aby ich relacja zawsze wyglądała właśnie tak i żeby nic się nie zmieniło na gorsze.

Więcej zobaczysz w naszym wideo.

Zobacz także: Halejcio zdradziła prawdę o Dodzie. Przed naszą kamerą nagle to powiedziała