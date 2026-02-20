Halejcio przerwała milczenie o związku. Zdradziła, jak jest naprawdę
Klaudia Halejcio zdradziła, co jest fundamentem jej relacji z Oskarem Wojciechowskim i dlaczego dla niej najważniejsze jest to, czego nie widać na Instagramie. Padły też słowa o codziennych rytuałach, szacunku i… zaskoczeniach, które dzieją się za kulisami.
Klaudia Halejcio pojawiła się na evencie, który odbył się 18 lutego 2026 roku. Podczas rozmowy aktorka została zapytana o swój związek z Oskarem Wojciechowskim. Gwiazda nie unikała tematu i bardzo szczerze opowiedziała o tym, co według niej jest fundamentem udanej relacji.
Klaudia Halejcio wyjawiła prawdę o swoim związku
Klaudia Halejcio podkreśliła, że kluczem do szczęśliwego związku jest przede wszystkim przyjaźń i wzajemny szacunek. Jak przyznała, często obserwuje pary, które są razem, choć tak naprawdę… się nie lubią.
–My się bardzo lubimy. My się bardzo kochamy. Mówię o tym, bo często widzę wśród swoich znajomych pary, które są razem i się nie lubią. To jest dziwne. To jest mój najlepszy przyjaciel. Nam się spędza wspaniale czas i mamy do siebie ogromny szacunek
Aktorka dodała, że ogromne znaczenie ma również codzienna rozmowa i poświęcanie sobie uwagi.
Rozmowa i poświęcenie swojej uwagi jest kluczem do tego
Klaudia Halejcio zdradziła też, że w ich relacji liczą się małe rytuały, które pozwalają im być blisko mimo codziennych obowiązków. Para zawsze stara się jeść razem śniadanie, a piątki traktują jak czas tylko dla siebie.
Zawsze jemy śniadanie razem. Zawsze mamy piątki, w których się śmieję, że spędzamy randki
Nie zabrakło również pytania o to, czy Oskar Wojciechowski nadal potrafi zaskakiwać swoją ukochaną. Halejcio odpowiedziała bez wahania, że tak - i to nie tylko publicznie, ale przede wszystkim w tych momentach, których fani nie widzą.
Zaskakuje mnie cały czas. On ma bardzo fajne pomysły. Zaskakuje mnie bardzo często nawet w takich rzeczach, których nie pokazujemy, nie widzimy. Cały czas pracuje nad tą naszą relacją. My się nie nudzimy
Na koniec aktorka dodała, że zależy jej, aby ich relacja zawsze wyglądała właśnie tak i żeby nic się nie zmieniło na gorsze.
Więcej zobaczysz w naszym wideo.
