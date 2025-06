Klaudia Halejcio rozpoczęła swoją karierę aktorską w bardzo młodym wieku, debiutując na scenie teatralnej już jako czterolatka. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola Andżeliki Kwaśniewskiej w serialu „Złotopolscy”, w którym występowała w latach 1997–2010. W kolejnych latach zagrała m.in. w „Pierwszej miłości”, „Hotelu 52” oraz „Ojcu Mateuszu”. Halejcio pojawiła się również w serialach takich jak „Rezydencja”, „Przepis na życie”, „Na Wspólnej” i „Komisarz Mama”.

Aktorka pojawiała się też w programach tanecznych jak: "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w 2014 oraz "Dance Dance Dance" w 2019 roku. Od jakiegoś czasu aktywnie skupia się na karierze influencerki i ma własną agencję reklamową. Myśli o powrocie do seriali?

Klaudia Halejcio zdradza, czy brakuje jej gry w serialach?

Klaudia Halejcio obecnie jest nie tylko businesswoman, ale realizuje się też jako mama. Jej grafik jest naprawdę napięty. Czy znalazłoby się w nim miejsce na pracę na planie serialu? Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, czy tęskni za serialami. Powrót jest możliwy?

Czasami tęsknie, ale wydaje mi się, że ja się podpięłam do internetu w idealnym czasie. (...) Bardzo dobrze się odnajduję. powiedziała wprost Klaudia Halejcio

Klaudia Halejcio o obecnej pracy i czasie dla córki

Aktorka znana z kultowych ról w "Złotopolskich" i "Pierwszej miłości" podkreśla, że aktualnie jej praca w pełni ją satysfakcjonuje, a dodatkowo ma czas dla córki i rodziny, co jest dla niej bardzo ważne:

Mogę mieć pierwszy raz normalne życie, mieć czas dla siebie, bo dysponuje go sama, mogę mieć czas dla swojego dziecka, dla naszej całej rodziny i to jest dla mnie bardzo wygodne. dodała aktorka

