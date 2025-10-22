Klaudia Halejcio i jej partner Oskar Wojciechowski przygotowywali się do jednego z najważniejszych dni w ich życiu. W 2023 roku zaręczyli się, a później szykowali się do wymarzonego ślubu. Niestety, chociaż kilka dni przed planowaną ceremonią wszystko było dopięte na ostatni guzik to radość nagle zamieniła się w dramat. Jak ujawniła Klaudia Halejcio w rozmowie Pudelkiem, para została oszukana przez właścicieli obiektu, w którym miał odbyć się ślub. Termin ceremonii był już ustalony, a przygotowania zakończone. Niestety, w ostatniej chwili właściciele obiektu zawiedli zaufanie pary, co zmusiło ich do odwołania całej uroczystości.

Wielkie straty finansowe i emocjonalny cios dla aktorki

Odwołanie ślubu było dla Klaudii Halejcio nie tylko ogromnym ciosem emocjonalnym, ale również finansowym. Celebrytka wyznała, że wszystkie zaliczki wpłacone artystom, wykonawcom i podwykonawcom przepadły bezpowrotnie.

Zostaliśmy oszukani, niestety, jeśli chodzi o obiekt, parę dni przed ślubem. No więc taka smutna historia, trochę. (...) No bardzo dużo (straciliśmy - przypis. red.), bo wiadomo, że wszystkie zaliczki wykonawców, podwykonawców, artystów płaci się dużo wcześniej, i to są pieniądze, których później nie odzyskasz. To jest zrozumiałe, każdy bukuje swój termin, mimo tego, że każdy rozumie sytuację, i im też było bardzo, bardzo przykro moją sytuacją, no to jest ich praca, więc straciliśmy na wszystkich zaliczkach wyznała dla Pudelka.

Klaudia Halejcio planuje ślub, wspomniała o drugiej dacie

Pomimo bolesnych doświadczeń, Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie zrezygnowali całkowicie z planów ślubnych. Aktorka zapowiedziała, że ceremonia odbędzie się, ale będzie miała zupełnie inny charakter niż pierwotnie planowano. Zamiast hucznego wydarzenia, para zdecyduje się na skromny ślub, na który zaproszeni zostaną tylko najbliżsi członkowie rodziny i przyjaciele.

Naprawdę, słuchajcie, mieliśmy takie fatum nad tym, że jest mi tak przykro. Jest mi po prostu, tak po ludzku, przykro, że to się nam nie udało - nie z naszej winy. Ja bardzo przeżyłam ten czas, więc dlatego też w poprzednim roku może bardziej potrzebowałam takiego czasu dla nas, bo to było dla mnie ogromne przeżycie. powiedziała Halejcio.

Klaudia Halejcio przed kamerą ujawniła, że chciałaby żeby uroczystość odbyła się w przyszłym roku.

