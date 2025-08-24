Klaudia El Dursi o powrocie do formy po ciąży. "Jeszcze daleka droga"
Klaudia El Dursi miesiąc temu po raz trzeci została mamą, a już pojawiła się na konferencji ramówkowej stacji TVN. Choć dopiero co urodziła i wygląda wspaniale, to jednak w naszym wywiadzie wyznała, że jeszcze do jej wymarzonej formy "daleka droga". Przyznała wprost, ile jeszcze kilogramów zostało jej, by wrócić do wagi sprzed ciąży.
Klaudia El Dursi to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, a ogromną sławę i sympatię fanów przyniosła jej rola prowadzącej w "Hotelu Paradise". Ostatnio jednak modelka musiała zrobić przerwę od pracy na planie programu z powodu trzeciej ciąży.
Teraz jej maleństwo jest już na świecie, a podczas naszego ostatniego wywiadu Klaudia El Dursi opowiedziała o swojej formie po ciąży. Jak przyznała gwiazda, przed nią jeszcze "daleka droga" do powrotu do swojej wagi, w której czuje się idealnie. Zdradziła szczegóły.
Klaudia El Dursi o powrocie do formy po ciąży
Z Klaudią El Dursi mieliśmy okazję porozmawiać podczas konferencji ramówkowej stacji TVN. Piękna modelka zachwyciła wszystkich swoją formą, jednak ona sama w naszym wywiadzie przyznała wprost:
Na razie jestem na etapie słodkiego obżarstwa, bo muszę dbać o mój pokarm, żeby było go dużo. (...) Teraz absolutnie żadne diety ani ćwiczenia nie są mi w głowie. (...) Jeszcze do formy daleka droga
W dalszej części wywiadu gwiazda zdradziła, ile dokładnie kilogramów dzieli ją od wagi, którą miała przed porodem. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.
Zobacz także: