Klaudia El Dursi to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, a ogromną sławę i sympatię fanów przyniosła jej rola prowadzącej w "Hotelu Paradise". Ostatnio jednak modelka musiała zrobić przerwę od pracy na planie programu z powodu trzeciej ciąży.

Teraz jej maleństwo jest już na świecie, a podczas naszego ostatniego wywiadu Klaudia El Dursi opowiedziała o swojej formie po ciąży. Jak przyznała gwiazda, przed nią jeszcze "daleka droga" do powrotu do swojej wagi, w której czuje się idealnie. Zdradziła szczegóły.

Klaudia El Dursi o powrocie do formy po ciąży

Z Klaudią El Dursi mieliśmy okazję porozmawiać podczas konferencji ramówkowej stacji TVN. Piękna modelka zachwyciła wszystkich swoją formą, jednak ona sama w naszym wywiadzie przyznała wprost:

Na razie jestem na etapie słodkiego obżarstwa, bo muszę dbać o mój pokarm, żeby było go dużo. (...) Teraz absolutnie żadne diety ani ćwiczenia nie są mi w głowie. (...) Jeszcze do formy daleka droga - powiedziała przed naszą kamerą

W dalszej części wywiadu gwiazda zdradziła, ile dokładnie kilogramów dzieli ją od wagi, którą miała przed porodem. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Fot. Piotr Matusewicz/East News

