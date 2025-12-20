Kilka tygodni temu zakończyła się jedenasta edycja "Ślubu od pierwszeo wejrzenia". Jednym z uczestników kontrowersyjnego eksperymentu był Maciej Kubik. Niestety, w programie nie znalazł tej jedynej, ale czy teraz jest już gotowy na nowy związek i na miłość? Mamy komentarz.

Maciej Kubik ze "Ślubu" szczerze o poszukiwaniu miłości

W jedenastym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ekspertki połączyły Macieja Kubika z Karoliną Bonowicz. I chociaż w trakcie emisji programu widzowie byli świadkami potężnej awantury pary to ostatecznie, w finałowym odcinku Maciej i Karolina nie szczędzili sobie miłych słów i ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Tuż po emisji osatniego odcinka wyszło na jaw, że ich związek jednak nie przetrwał. Pomimo rozstania mają ze sobą dobry kontakt, a ostatnio Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył zdjęciem z Karoliną.

Od rozstania Macieja i Karoliny minęło może niezbyt wiele czasu, ale czy uczestnik jest już gotowy na nowy związek? W rozmowie z Party.pl zaskoczył wyznaniem.

Ciężko powiedzieć. Szczerze powiedziawszy nawet się nad tym nie zastanawiam bo to jest tak, że ja wróciłem do swojego życia, do tego co się działo wcześniej, po prostu zajmuje się biznesem. powiedział przed naszą kamerą.

