Zaledwie kilka dni temu rozpoczęła się nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie o Kryształową Kulę walczy m.in. Roksana Węgiel, która w ostatnim czasie przygotowuje się również do swojego koncertu, który odbędzie się już dziś wieczorem. Co ciekawe, podczas imprezy Roxie ma zdradzić swój sekret... O co chodzi? Kevin Mglej w rozmowie z Party.pl o mały włos nie zdradził zbyt wiele!

Kevin Mglej prawie się wygadał ws. Roxie Węgiel. O co chodzi?

Roksana Węgiel żyje na pełnych obrotach. Młoda wokalistka ma naprawdę napięty grafik, a media nie przestają się o niej rozpisywać. Fani gwiazdy odliczali dni do pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami", w którym Roksana Węgiel zachwyciła nie tylko jurorów, ale i widzów. To jednak niejedyna rzecz na której skupia się wokalistka, ponieważ ostatnim czasem przygotowywała się również do swojego koncertu pod hasłem "Sekret Roxie". Ostatnio 19-latka ujawniła, że razem z nią na scenie pojawi się raper PlanBe, a Kevin Mglej zdradził, że na fanów gwiazdy czekają kolejne niespodzianki. 26-latek o mały włos nie powiedział zbyt dużo.

Nawet kilka niespodzianek. Od jutra powolutku będą zdradzane, to też wyciąga strasznie dużo jej czasu, ponieważ...aaaa nie mogę powiedzieć.... — zaczął Kevin Mglej.

Kevin Mglej zdradził również, że pomimo natłoku tych wszystkich obowiązków, udaje im się również znaleźć czas na odpoczynek. Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedział ukochany Roxie Węgiel? Koniecznie sprawdźcie nasze nagranie.

