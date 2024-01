Katarzyna Skrzynecka spędza z córkami każdą wolną chwilę, dziewczyny czasami wykorzystują okazję medialnych eventów by towarzyszyć mamie, chociaż dla młodszej z nich ciągle jest to nowość. Spotkaliśmy je przy okazji jednego z pokazów mody, Alikia i Paula nagle dołączyły do wywiadu Katarzyny Skrzyneckiej. Cała trójka wspomniała również o Marcinie Łopuckim, chociaż tym razem nie był z nimi obecny.

Katarzyna Skrzynecka o rodzinie

Katarzyna Skrzynecka z córkami coraz częściej gości na medialnych eventach. Alikia i Paula uwielbiają spędzać czas z mamą bez względu na to, czy robią to w domu, na wakacjach czy właśnie podczas medialnych aktywności aktorki:

Tym bardziej, że życie codzienne nas goni to każda chwila jest dobra - powiedziała Paula w rozmowie z Party.pl.

Katarzyna Skrzynecka podkreśliła, że w ich babskim gronie doskonale odnajduje się także Marcin Łopucki, chociaż, jak zażartowała, wcale to może tak na pierwszy rzut oka nie wyglądać:

Nasz mąż i tatuś też ma bardzo dużo babskiej energii i babskiej empatii, chociaż wygląda jak król dżungli.

