Agata Kulesza to ceniona polska aktorka znana z filmów takich jak "Ida" czy serialu "Skazana". Choć jest jedną z topowych polskich gwiazd, stosunkowo niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, które ona sama stara się chronić przed mediami. Mimo to, w najnowszym wywiadzie otworzyła się w temacie bardzo osobistym i niezwykle wstrząsającym. Opowiedziała o przemocy, której ofiarą padała przez lata.

Druzgocące wyznanie Agaty Kuleszy

W rozmowie z magazynem "Pani" Agata Kulesza ujawniła, że była ofiarą przemocy psychicznej w swoim własnym domu. Zwróciła uwagę, że przemoc często zaczyna się w sposób nieoczywisty, od odcięcia od rodziny i przyjaciół, aż po całkowite zamknięcie w czterech ścianach.

Byłam ofiarą przemocy psychicznej. Wiem, że w przemoc domową wpisana jest izolacja

Kulesza zwróciła uwagę na fakt, że wiele ofiar nie zdaje sobie sprawy, kiedy konflikt przekracza granicę i staje się przestępstwem. Wyznała, że doświadczenie przemocy czyni ją „fachowcem” w tej dziedzinie – nie z wyboru, lecz z konieczności.

Szokująca reakcja policji

Jak podkreśliła, najważniejsze jest, żeby zdać sobie sprawę z tak poważnego problemu i wyciągnąć rękę po pomoc, choć nie zawsze przychodzi ona od razu. Aktorka wyjawiła, że ona sama nie otrzymywała jej nawet od policji!

Powiedzenie na głos: ''Tak, jestem ofiarą przemocy'', wymaga ogromnej odwagi. (...) Wiem, że już nie masz siły… Wiesz, czemu wiem? Bo sama byłam ofiarą przemocy psychicznej. Bo usłyszałam od policji: bardzo pani współczujemy, ale nie możemy nic zrobić. Bo spotkałam wielu ludzi dobrej woli, którzy mieli związane ręce przez system. Bo wiem, ile znaczy wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy mówią: ''uciekaj!''. Ale może ty ich nie masz… Dlatego chcę cię namówić, żebyś nie bała się prosić o pomoc

Pomimo wszystkich przeszkód Agata Kulesza nie zrezygnowała z walki o sprawiedliwość. Udało jej się doprowadzić sprawę do końca, co poskutkowało skazaniem jej oprawcy. Po niewyobrażalnym cierpieniu aktorka mogła wreszcie odetchnąć z ulgą. Zaapelowała również do ofiar przemocy, by wiedziały, że zawsze mają szansę, by zyskać nowe, spokojne życie.

Chcę ci powiedzieć, że doprowadziłam do skazania prawomocnym wyrokiem człowieka, który dopuścił się przestępstwa wobec mnie. Chcę ci powiedzieć, że możesz mieć nowe życie, pełne szacunku i godności. Chcę ci powiedzieć, że cię wspieram

To doświadczenie zmieniło życie Agaty Kuleszy na zawsze

Pomimo pozytywnego dla niej zakończenia sprawy i ciężkiej pracy nad samą sobą po tym wszystkim, Agata Kulesza nie ukrywa, że blizny spowodowane tak druzgocącym doświadczeniem zostają na zawsze.

Blizny po trudnych doświadczeniach zostają, ale ważne jest, żeby jednocześnie umieć doceniać to, co dobre. Ja się tego nauczyłam. Gdzieś głęboko zawsze będzie we mnie pewien smutek, ale jest też wielka radość. Ja dziś mogę z całą pewnością powiedzieć, że już nigdy nie dam przekroczyć swoich granic

Osoby, które również zmagają się z przemocą, mogą zgłosić się po pomoc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Całodobowo działa także bezpłatna infolinia pod numerem telefonu 800 12 00 02.

Agata Kulesza

