5. edycja "Farmy" zakończyła się wielkim zwycięstwem Aksela, który nie tylko wygrał nagrodę główną, ale został też ulubionym Farmerem wybranym przez widzów. Obok Aksela w finale znaleźli się też Wojtek oraz Karolina. W wywiadzie dla Party.pl Karolina przyznała, że niedługo przed końcem edycji miała swoje chwile zwątpienia. Ujawniła, z czym były związane... Zdradziła też kilka rzeczy o Ewie!

Karolina z "Farmy" zdradza prawdę. Chciała odejść z programu

Karolina, finalistka 5. edycji "Farmy" udzieliła wywiadu dla Party.pl i wróciła wspomnieniami do momentu, kiedy w programie był również jej mąż, a ona sama miała mocne chwile zawachania. Karolina chciała odejść z "Farmy", a teraz zdradziła nam, dlaczego o tym myślała.

Przeszło mi przez myśl, żeby odeszła z 'Farmy'. Tak, tak niesamowicie tęskniłam za moimi synami, że brałam to pod uwagę. wyznała Karolina z 'Farmy'

"Co było silniejsze od tego, aby odejść tak jak Ewa?" - zapytała Simona Stolnicka, a Karolina powiedziała wprost:

Trochę chyba mój mąż przemówił mi do rozumu. Ta droga do końca była krótka, więc niefajnie by to wyglądało.

Karolina ujawnia, czy prowadzące wymogły na Ewie odejście z "Farmy"

Uczestniczka została też zapytana o głośne odejście Ewy, kiedy była Farmerem Tygodnia. To wtedy prowadzące poprosiły wprost Ewę, aby podjęła ostateczną decyzję po tym, jak już kilka razy wspominała o tym, że pakuje swój tobołek. Czy zachowanie prowadzących miało wpływ na decyzję Ewy? Karolina mówi wprost:

Dziewczyny nic nie wymusiły na Ewie. To była decyzja Ewy i mogła odejść albo zostać w programie. Ma swój rozumek, więc zrobiła to, co uważa - wyznała Karolina

Obejrzyjcie całą rozmowę z Karoliną i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała na temat swojej rozmowy z mężem...

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA