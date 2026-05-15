Karolina naprawdę chciała odejść z "Farmy"? Nie uwierzycie, co powiedziała przed kamerą
Karolina 5. edycji "Farmy" dała się poznać jako silna kobieta z mocnym charakterem, ale okazuje się, że nawet ona miała chwilę zawahania w programie. W rozmowie z Party.pl odpowiedziała krótko, ale dobitnie, że faktycznie chciała odejść z "Farmy". Wyjaśniła też, kto ją powstrzymał od tego kroku.
5. edycja "Farmy" zakończyła się wielkim zwycięstwem Aksela, który nie tylko wygrał nagrodę główną, ale został też ulubionym Farmerem wybranym przez widzów. Obok Aksela w finale znaleźli się też Wojtek oraz Karolina. W wywiadzie dla Party.pl Karolina przyznała, że niedługo przed końcem edycji miała swoje chwile zwątpienia. Ujawniła, z czym były związane... Zdradziła też kilka rzeczy o Ewie!
Karolina z "Farmy" zdradza prawdę. Chciała odejść z programu
Karolina, finalistka 5. edycji "Farmy" udzieliła wywiadu dla Party.pl i wróciła wspomnieniami do momentu, kiedy w programie był również jej mąż, a ona sama miała mocne chwile zawachania. Karolina chciała odejść z "Farmy", a teraz zdradziła nam, dlaczego o tym myślała.
Przeszło mi przez myśl, żeby odeszła z 'Farmy'. Tak, tak niesamowicie tęskniłam za moimi synami, że brałam to pod uwagę.
"Co było silniejsze od tego, aby odejść tak jak Ewa?" - zapytała Simona Stolnicka, a Karolina powiedziała wprost:
Trochę chyba mój mąż przemówił mi do rozumu. Ta droga do końca była krótka, więc niefajnie by to wyglądało.
Karolina ujawnia, czy prowadzące wymogły na Ewie odejście z "Farmy"
Uczestniczka została też zapytana o głośne odejście Ewy, kiedy była Farmerem Tygodnia. To wtedy prowadzące poprosiły wprost Ewę, aby podjęła ostateczną decyzję po tym, jak już kilka razy wspominała o tym, że pakuje swój tobołek. Czy zachowanie prowadzących miało wpływ na decyzję Ewy? Karolina mówi wprost:
Dziewczyny nic nie wymusiły na Ewie. To była decyzja Ewy i mogła odejść albo zostać w programie. Ma swój rozumek, więc zrobiła to, co uważa
