Karolina Gilon, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu, niespodziewanie zakończyła współpracę ze stacją. Decyzja ta wyszła na jaw, gdy nie pojawiła się w nowej edycji programu „Ninja vs. Ninja”. Fani byli zaskoczeni, ale również sama prezenterka nie ukrywała rozczarowania, a jej nagrania, na których nie kryła łez, odbiły się szerokim echem w mediach. Teraz jest szansa na nowy poczatek w TVN?

Karolina Gilon przejdzie do TVN?

Prawdziwą burzę wywołała emocjonalna reakcja Karoliny Gilon. Prezenterka opublikowała nagranie, na którym płacze, siedząc za kierownicą swojego samochodu. W filmie mówiła: „Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca”. Jej szczere wyznanie poruszyło wiele osób.

Polsat wyjaśnił, że Karolina Gilon nie została formalnie zwolniona, ale jej „gwiazdorski” kontrakt po blisko sześciu latach współpracy wygasł z końcem sierpnia 2025 roku, a stacja nie przedłużyła umowy. Gilon nie była zatrudniona na etacie. Podczas gdy współpraca z Polsatem dobiegła końca, Karolina Gilon może mieć przed sobą nowe zawodowe otwarcie, jak wiadomo pracowała już kiedyś w TTV, prowadząc program "Druga Twarz". Jak informował Pudelek rozmowy z Lidią Kazen z TVN już mają trwać. A co na to Paulina Krupińska?

Paulina Krupińska szczerze o Karolinie Gilon

Paulina Krupińska w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską wyznała, co sądzi na temat rzekomego przejścia Karoliny Gilon do TVN:

Ona w reality-show super się sprawdzała. Kiedyś była w naszej stacji, prowadziła program w TTV, potem odeszła do Polsatu i szczerze powiem nie wiem czy wróci, czy nie wróci. Ja życzę jej wszystkiego dobrego. Ma teraz cudowny czas, ma dzieciątko. - powiedziała wprost Paulina Krupińska.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Pauliną Krupińską na temat Karoliny Gilon i jej ewentualnego przejścia do TVN? Chcielibyście zobaczyć prowadzącą "Ninja Warrior" w TVN?

