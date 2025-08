Aleksander Sikora w rozmowie z Party.pl podsumował ostatnie wydarzenia wokół Polsatu i Karoliny Gilon. Prezenter przed kamerą ujawnił, czy zna szczegóły całej afery.

Karolina Gilon przez kilka ostatnich lat była jedną z największych gwiazd Polsatu. To właśnie ona od samego początku prowadziła randkowe show "Love Island", które jakiś czas temu zniknęło z anteny, oraz była prowadzącą "Ninja Warrior". Niestety, w połowie lipca tego roku okazało się, że Karolina Gilon straciła pracę w Polsacie. Prezenterka opublikowała wówczas poruszające nagranie, na którym płakała. Pod filmem pojawił się krótki wpis.

Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca

Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca

W związku z zaistniałą sytuacją Karoliny Gilon zabrakło na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, która odbyła się w miniony czwartek. Podczas imprezy reporter Party.pl rozmawiał z Aleksandrem Sikorą, który skomentował sytuację Karoliny Gilon. Prezenter szczerze przyznał, że nie zna szczegółów sprawy, ale napisał do Karoliny wiadomość.

Śledziłem tę sprawę, napisałem też taką wiadomość do Karoliny Gilon ze słowami wsparcia ponieważ wiem, jaki to jest ból jak coś tracisz. Straciłem nieraz coś zawodowo czy prywatnie to każda strata jest bolesna

wyznał Aleksander Sikora.