Karol Maciesz w ostatnich tygodniach krytycznie wypowiadał się na temat tego, co dzieje się wokół "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie ma w nim zgody na hejt, który spotkał uczestników. Doskonale pamięta również, co działo się, kiedy dam brał udział w eksperymencie:

Moim zdaniem hejt, który spadł na Igę był największy i zaczął się od piątej edycji (...) powiedział w rozmowie z Party.pl.

Karol Maciesz o "ŚOPW" oraz relacji z Igą Śmiechowicz

Karol Maciesz i Iga Śmiechowicz zostali sparowani w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja nie przetrwała jednak ślubnego eksperymentu. Po latach tak uczestnik wspomina to, co działo się między nim a jego programową żoną:

Ja jeszcze relacji mojej z Igą dawałem szansę i twierdziłem przez dobre dwa tygodnie, że będę się starał i może faktycznie muszę inaczej podejść do tego. Zmieniłem swoją postawę kilka razy w tym programie w stosunku do niej.

W rozmowie z Party.pl, przyznał, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że ta relacja nie ma prawa się udać.

Tej relacji nie chciałem dalej budować, nie chciałem też robić Idze przykrości, dlatego hamowałem swoje emocje w programie, dlatego po tych dwóch i pół tygodnia wiedziałem, że muszę dobrnąć do końca emisji i tyle. To jest epizod w naszym życiu, który później może się ciągnąć za nami latami, więc ja w programie, dlatego może się wydawać, że nie mam swojego zdania (...) ale to dlatego, że nie chciałem mówić, co działo się między nami.

Uczestnik i jego obecna żona Laura Maciesz, która wzięła udział w tej samej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wypowiedzieli się jednocześnie na temat hejtu i konsekwencji, które spadają na ludzi, którzy biorą udział w programach telewizyjnych. Zobaczcie fragment rozmowy z Laurą i Karolem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wideo powyżej.

