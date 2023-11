Karol Strasburger niedawno skończył 76 lat, a oprócz tego, że jest tatą czteroletniej córki, aktor i prezenter pozostaje także aktywny zawodowo. Jak udaje mu się zachować witalność i tak wysoki poziom aktywności? Swoją receptę na "wieczną młodość" Karol Strasburger zdradził naszej reporterce, Urszuli Grabowskiej.

Karol Strasburger o zachowaniu młodości

Pomimo upływu lat, Karol Strasburger nie zamierza przechodzić na emeryturę i kończyć swojej kariery. Co więcej, prezenter spełnia się także prywatnie, bo od czterech lat po raz kolejny może sprawdzić się w roli ojca. Jaki jest sposób 76-latka na zachowanie młodzieńczej witalności nawet w dojrzałym wieku? O swojej recepcie na młodość opowiedział w rozmowie z nami!

Jak się okazuje, Karol Strasburger stara się zachować zdrowy dystans do współczesnego świata i mediów społecznościowych, co daje mu wewnętrzny spokój i czas na to, by zająć się naprawdę ważnymi sprawami.

Ja sobie swoje tak powolutku robiłem, z nadzieją, że się sam wykształcę, że nabiorę jakiegoś poczucia swojej osobowości, swojej wiedzy i że to kiedyś będzie procentowało. I może teraz procentuje - wyznał Karol Strasburger.

Co jeszcze w kontekście młodości i aktywności opowiedział nam Karol Strasburger? Zobaczcie video, które znajduje się powyżej.

