W rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską, Karol Strasburger wyjawił, czy podjął już decyzję o spisaniu testamentu i, co za tym idzie, przekazaniu swojego majątku. Prezenter ma zaskakujące podejście?

Karol Strasburger wymownie o spisaniu testamentu

Wiele gwiazd decyduje się na to, by jeszcze będąc w dobrej formie spisać swój testament. Czy do tego grona zalicza się również 76-letni Karol Strasburger? W rozmowie z nami prezenter rozwiał wątpliwości i wprost wypowiedział się w tym temacie. Jak się okazuje, Karol Strasburger podchodzi do tej kwestii w dość nietypowy sposób.

Na pewno powinno się to robić w sytuacji, gdy nasza rodzina jest bardzo szeroka i wiadomo, że mogą potem sobie skakać do oczu (...) Aczkolwiek na pewno jest to smutne dla robiącego, bo przychodzi taki moment, w którym zaczynamy o tym myśleć. Nikt nie pisze testamentu mając 20 lat - wyjaśnił Karol Strasburger.

Jednocześnie Karol Strasburger wyraził nadzieję na to, że jego rodzina nie będzie wymagała od niego spisania testamentu - gwiazdor nie czuje bowiem zagrożenia, że jego najbliżsi pokłócą się o majątek. Co jeszcze prezenter wyjawił naszej reporterce? Zobaczcie cały materiał video!

