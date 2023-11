Temat emerytur wśród gwiazd i znanych postaci jest dość kontrowersyjny. Większość sław narzeka na kwoty, jakie otrzymują na emeryturze i to mobilizuje ich do pracy nawet do późnych lat. A jakie zdanie na temat emerytury ma 76-letni Karol Strasburger? Prowadzący "Familiadę" nie ukrywa, że ten temat jeszcze go nie dotyczy i ma ważny powód!

Karol Strasburger szczerze o planach przejścia na emeryturę

Karol Strasburger jest prowadzącym "Familiady" od 1994 roku. Przez te lata program stał się hitem telewizyjnej Dwójki, a słynne żarty prowadzącego przyniosły mu ogromną popularność również w sieci. Czy Karol Strasburger zamierza pożegnać się z programem i przejść na emeryturę? Prezenter ma na to jedną odpowiedź, którą zdradził w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską:

W moim zawodzie nie możemy przejść na emeryturę. (...) W tym znaczeniu, że jak już nic nie robię. To się tak nie da. Oczywiście przechodzimy na emeryturę z punktu widzenia formalnego, przepisów prawa, ale dla mnie to nie ma większego znaczenia, ponieważ nie będzie decydować o mnie jakąś Pani w sekretariacie, która spojrzała na moją datę urodzenia i powiedziała: - On to już jest na emeryturze -. (...) Decyduję ja, moja głowa, mój organizm, moje możliwości, moje siły. mówi wprost Karol Strasburger.

Karol Strasburger skomentował też stanowisko gwiazd, które narzekają na niskie emerytury i dodał, że skoro czuje się na siłach i dostaje kolejne angaże, to nie ma powodu, aby przestał pracować:

Jeśli ja robię jakieś rzeczy lepiej niż młodzi czasami, to dlaczego ja mam iść na emeryturę i nie pracować?

Obejrzyjcie całą rozmowę z Karolem Strasburgerem, aby dowiedzieć się więcej szczegółów!

