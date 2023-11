Podobno do trzech razy sztuka. Tak było w przypadku Karola Strasburgera, który stanął trzy razy na ślubnym kobiercu z młodszą o 37 lat Małgorzatą Weremczuk. Para udowodniła, że wiek nie gra żadnej roli w związku i dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. W rozmowie z Party.pl aktor opowiedział więcej o relacji ze swoją młodszą żoną.

W 2019 roku Karol Strasburger stanął na ślubnym kobiercu po raz trzeci. Jego wybranką była o 37 lat młodsza Małgorzata Weremczuk. Owocem ich miłości jest 4-letnia dziś Laura, która jest oczkiem w głowie rodziców. Spora różnica wieku między nimi może być dla wielu przerażająca, ale aktor zapewnia, że w związku nie wiek jest ważny, a podobne wartości. W rozmowie z Party.pl 76-latek otworzył się na temat relacji z młodszą żoną.

To nie o lata chodzi. Tu chodzi o to, co mamy w głowie. (...) W momencie, kiedy zobaczyłem, że my w jakimś sensie nadajemy na podobnych falach, że to nie jest dziewczyna, która mnie wyciągnie do klubu (...) Chodzi o to, żebyśmy mieli podobne wartości

— powiedział Karol Strasburger.