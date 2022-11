Kajra zaliczyła wpadkę? Taka stylizacja doda kilogramów nawet modelce! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kajra i Sławomir to jedna z najbardziej znanych i lubianych par w polskim show-biznesie. W ostatnich dniach małżeństwo zostało przyłapane przez paparazzi przed siedzibą Telewizji Polskiej, a zdjęcia zakochanych mogą niektórych bardzo zdziwić. Dlaczego? Chodzi o stylizację Kajry, która na ściankach czy w programach zawsze zachwyca swoimi stylowymi modowymi wyborami. Wygląda na to, że tym razem jednak zaliczyła stylową wpadkę.

Kajra zaliczyła stylową wpadkę? Nowe zdjęcia paparazzi

Modowe potknięcia zdarzają się nawet najlepszym. Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę w ultra drogiej kreacji, a Jennifer Lopez z pewnością długo nie zapomni tego, co stało się podczas jednego z jej występów. Teraz szerokim echem odbiła się stylizacja Kajry. Zobaczcie zdjęcia żony Sławomira, które trafiły do sieci. Ten look faktycznie zadziałał na jej niekorzyść?

Kajra postawiła na midi obcisłą, czarną sukienkę z dekoltem w literę V, jasne sneakersy i kurtkę bomber o nieco elegantszym wzorze i wszystko byłoby dobrze, gdyby elementy tej stylizacji znalazły się osobno. Dlaczego? Otóż feralne połączenie zaburzyło proporcje pięknej sylwetki Kajry - skróciło nogi i sprawiło, że niesamowicie szczupła talia gwiazdy zniknęła. Kto był tu największym winowajcą? Zdecydowanie kurtka, której długość nie była odpowiednia do takiej stylizacji.

Kurtki typu bomber, które sięgają do bioder, optycznie je poszerzają. Takie okrycia wierzchnie zarezerwujmy do jeansów lub boho sukienek, które są zwiewne i nie podkreślają sylwetki. Stawiając na obcisłe, bawełniane sukienki, warto dobrać do nich górę która kończy się na wysokości talii - dzięki czemu jeszcze bardziej ją podkreśli, lub dłuższą marynarkę w tym samym kolorze co sukienka - ten trik bardzo wysmukla!