Agnieszka Kaczorowska to jedna z najjaśniej świecących gwiazd 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". W duecie z Filipem Gurłaczem tworzą niezwykle silną parę, która co tydzień zachwyca zarówno jury, jak i publiczność, serwując widowiskowe i pełne emocji występy. Jednak emocje wśród widzów budzi nie tylko to, co dzieje się na parkiecie – równie dużo mówi się o kulisach programu. W piątym odcinku kamery i paparazzi uchwyciły moment, w którym Kaczorowska zamienia kilka słów z Dodą. O czym rozmawiały? Już wszystko jasne.

W piątym odcinku 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" uwagę widzów i paparazzi przyciągnęło nie tylko taneczne show, ale także to, co działo się za kulisami. Agnieszka Kaczorowska i Doda zostały przyłapane na tajemniczej rozmowie, która natychmiast wzbudziła zainteresowanie mediów. Przed kamerą tancerka została zapytana, czy Doda – będąca gościem specjalnym odcinka – wyraziła opinię na temat jej występu z Filipem Gurłaczem. Para zaprezentowała energetyczną sambę, która została bardzo wysoko oceniona przez jury – otrzymali trzy "10" i jedną "9", zdobywając łącznie aż 39 punktów.

No wyraziła, ale to jak, wiesz, chce wyrazić publicznie, no to trzeba jej zadać to pytanie. Ja nie będę przekazywać tego, o czym gadałyśmy

– odpowiedziała Kaczorowska z uśmiechem, starając się zachować dyskrecję.