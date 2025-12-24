Justyna Steczkowska, jak co roku, decyduje się spędzić Boże Narodzenie w swoim domu. To wyjątkowy czas, który artystka zazwyczaj przeżywa w rodzinnym gronie i okazuje się, że to jest równie ważne dla jej dzieci, które z kilkudniowym wyprzedzeniem pojawiają się w rodzinnym domu, aby rozpocząć przygotowania. Po świętach Justyna Steczkowska nie będzie miała czasu na odpoczynek. Zgodnie z planem, 31 grudnia wystąpi podczas imprezy „Sylwester z Dwójką” organizowanej przez TVP 2. A co mówi o tegorocznych świętach?

Tak wygląda Boże Narodzenie w domu Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską opowiedziała o tym, jak spędza święta Bożego Narodzenia. Z roku na rok stawiają na tradycję i rodzinne spotkania. Gwiazda nie ukrywa, że najważniejsze dla niej jest to, aby był to przyjemnie i miło spędzony czas z bliskimi:

Planujemy to, co zawsze, czyli dobrze się bawić i świetnie jeść. Wszystkie możliwe smakołyki, bo moi synowie gotują i powiem, że już zaczęli, bo to trzeba przygotować pewne rzeczy. (...) Mam dorosłych synów, którzy przyjeżdżają, gotują i naprawdę cieszą się tymi świętami i do tej pory nigdy nie chcieli wyjechać, chociaż proponowałam. Co prawda ja robię najmniej w kuchni, ale potem mam sprzątanie. powiedziała Justyna Steczkowska

Gwiazda nie ukrywa, że czasem miała ochotę, aby wyjechać na święta z dala od przygotowań, gotowania i zgiełku, ale jej dzieci nawet nie chcą o tym słyszeć:

'Jedźmy gdzieś wszyscy razem, będzie fajnie'. - proponowała piosenkarka, ale w odpowiedzi słyszała: 'Na święta? No co Ty. Mamo, święta w domu muszą być'. Muszą być z rodziną, z przyjaciółmi, z wujkami, kuzynami

O tym marzy Justyna Steczkowska na święta!

Okazuje się, że dla Justyny Steczkowskiej najważniejsze w święta Bożego Narodzenia jest to, aby być z bliskimi. Nie prezenty czy zagraniczne wyjazdy, ale wspólnie spędzony czas razem. To wtedy czują się naprawdę szczęśliwi.

Ja sobie życzę zawsze tego samego, żeby było tak dobrze, jak jest, bo święta to jest rodzina dla mnie. Te dzieci są takie fajne, gotują i są z nami. Wiem, że to jest takie banalne, ale szczęście jest banalne.

A jak wygląda sytuacja z prezentami?

Prezenty? Nikt z nas nie ma tak naprawdę zakrętki na te prezenty, więc czekamy na spotkanie z osobami.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Justyną Steczkowską na temat świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że artystka ma ogromną pomoc w postaci synów, którzy uwielbiają gotować!

Zobacz także: Justyna Steczkowska zaskoczyła wyznaniem. Powiedziała to wprost