Justyna Steczkowska będzie gwiazdą Sylwestra z Dwójką 2025/2026! Artystka w rozmowie z Party.pl zdradziła, że miała kilka ofert, ale w tym roku wybrała występ dla Telewizji Polskiej! Dlaczego?

Sylwester TVP 2025/2026 - kto wystąpi?

Telewizja Polska przygotowuje się do koncertu Sylwestrowego, który tym razem odbędzie się w Katowicach. Wśród gwiazd pojawią się m.in. Ich Troje oraz Maryla Rodowicz, która po latach przerwy wraca do TVP! Ale to nie koniec. W kuluarach mówi się, że stacja chce w tym roku zrobić najlepszą z możliwych imprez. I rzeczywiście - patrząc na kolejną artystkę, która pojawi się na scenie, szanse są ogromne.

Mowa oczywiście o Justynie Steczkowskiej! W rozmowie z Party.pl wokalistka zdradziła, że przyjęła ofertę Telewizji Polskiej z wielu, które pojawiły się "na stole". Dlaczego? Wszystko za sprawą... prezesa stacji, Tomasza Syguta, i złagodzenia konfliktu, o którym media rozpisywały się kilka miesięcy temu.

Z przyjemnością zagram dla nich, z dużą klasą i wyczuciem zostało to załatwione. Cieszę się. Jako człowiek czuje się usatysfakcjonowana rozmową z prezesem. mówi nam Justyna

