Justyna Steczkowska to absolutna ikona na polskiej scenie muzycznej. Zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, którzy kibicują jej nie tylko w pracy, ale i poza nią. W rozmowie z naszą reporterką wokalistka opowiedziała, jaki ma stosunek do informacji, które pojawiają się na jej temat, a które nie zawsze okazują się prawdziwe. Jej słowa mogą zaskoczyć.

Tak Justyna Steczkowska radzi sobie z ciemną stroną popularności

Nie da się zaprzeczyć, że media społecznościowe są dziś trampoliną dla wielu początkujących gwiazd, a także źródłem rozwoju dla już urzędujących w show-biznesie. O ile jednak to wszystko, co dzieje się w sieci, może pomóc w budowaniu kariery, może też brutalnie ją zakończyć. Coraz więcej celebrytów głośno mówi o hejcie i walczy z nieprawdziwymi informacjami, powielanymi na ich temat.

A jaki stosunek do publikacji o sobie ma Justyna Steczkowska? W rozmowie z naszą reporterką przyznała wprost, że raczej nie czyta tego, co o niej piszą. Jak zaznaczyła, nie widzi potrzeby wracać do tego, co sama zrobiła lub powiedziała, z kolei plotki postrzega jako cenę popularności.

Ja wiem, czy ja w ogóle czytam o sobie. Ja nawet nie nadążam za tymi informacjami i też - coś już powiedziałam, coś się wydarzyło, więc po co to oglądać. (...) Czasem są sytuacje, które, wiadomo, nie są mi po drodze, ale, cóż mogę rzec, każdy może sobie napisać, co chce. To ode mnie zależy, czy mam na tyle siły już w sobie i jestem na tyle zbudowana, żeby to wytrąciło mnie z równowagi na dłuższy czas, czy potrafię to przyjąć z pokorą albo ze stoickim spokojem, że każdy może sobie myśleć na twój temat, co chce. (...) To jest taki zawód, że jest bardziej widoczny niż inne, chociaż niekoniecznie bardziej potrzebny na świecie

